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هوای مازندران در هفته پیش رو دو نیمه متفاوت خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان، امروز نیمه ابری تا ابری در برخی مناطق بارش پراکنده خواهیم داشت و فردا شنبه در طول روز، احتمال بارش پراکنده وجود دارد.
حمیدی افزود: گذر فردا شب به صبح یکشنبه نیز ناپایداری جوی بیشتر میشود بطوری که برای یکشنبه بارندگی در مناطق مختلف استان خواهیم داشت.
او گفت: با وجود اینکه دوشنبه از ناپایداریها کاسته میشود، اما صبح دوشنبه همچنان انتظار بارشهای پراکنده را در استان داریم.
کارشناس هواشناسی مازندران با بیان اینکه از سه شنبه تا پایان هفته جوی پایدار در استان داریم افزود: دمای هوا نیز در نیمه دوم هفته روند افزایشی خواهد داشت.
حمیدی همچنین گفت: دریا هم امروز به نسبت، مواج است و برای فعالیتهای شنا و گردشگری مناسب نیست، اما سایر فعالیتهای دریایی با رعایت احتیاط، مانعی ندارد.
او با بیان این اینکه اختلاف دمای هوا میان گرمترین و خنکترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴ درجه سانتیگراد بود افزود: ساری با ۳۲ درجه سانتیگراد بالای صفر و بلده با ۸ درجه سانتیگراد بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق مازندران بودند.