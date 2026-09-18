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تیم منتخب انجمن رزمآوران چهارمحال و بختیاری در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان، برای حضور در مسابقات قهرمانی کشور راهی استان مازندران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس هیأت انجمنهای ورزشهای رزمی استان گفت: تیم منتخب آقایان انجمن رزمآوران استان با ترکیبی ۲۲ نفره برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور، به میزبانی استان مازندران و شهر ساری اعزام شد.
به گفته پرویز کامکار، تیم چهارمحال و بختیاری در ردههای سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در این مسابقات به میدان میرود.
در این اعزام، سید احمد حسینی کاکلکی و مجید کریمیان کاکلکی به عنوان مربی، یوسف قائد امینی اسدآبادی و سجاد سلیمانی به عنوان کمکمربی، حسین عظیمی، حسین حسینزاده و ابوالفضل امیدی به عنوان سرپرست و امین کریمی قهفرخی نیز به عنوان داور، تیم استان را همراهی میکنند.
همچنین مسئولیت انجمن رزمآوران استان چهارمحال و بختیاری بر عهده سید احمد حسینی کاکلکی است.