مطابق پنجشنبه ها، بسته خبری مرد میدان به معرفی شهید عابدین عابدی؛ شهید نیروی انتظامی از روستای جربت جاجرم پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،شهید عابدین عابدی در سال ۱۳۴۵ در روستای جربت از توابع شهرستان جاجرم دیده به جهان گشود.

این شهید والامقام در اوایل جوانی به استخدام کمیته انقلاب اسلامی درآمد و با خدمت در مسیر تأمین امنیت و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی، به انجام وظیفه پرداخت.

شهید عابدین عابدی سرانجام در ۲۶ فروردین ۱۳۷۷، در جریان درگیری با اشرار مسلح در منطقه تربت جام، به درجه رفیع شهادت نائل آمد و نام خود را در دفتر پرافتخار شهدای شهرستان جاجرم ثبت کرد.