به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده سپاه جیرفت گفت با اشاره به جایگاه والای شهدای جبالبارز از توابع شهرستان‌های جیرفت و عنبرآباد، افزود: امروز در کنار یاد و نام ۱۳۳ لاله خونین و قهرمان این منطقه گرد هم آمده‌ایم، بزرگ‌مردانی که با انتخاب آگاهانه مسیر ایثار، نام خود را در تاریخ این سرزمین ماندگار کردند.

محسن نسب‌امیری افزود:شهدا در عرصه‌های مختلف، از فرماندهان و نیرو‌های میدانی گرفته تا رزمندگانی که در صف مقدم دفاع از اسلام حضور داشتند، با ایمان و فداکاری خود از آرمان‌های اسلامی دفاع کردند.

وی بیان کرد: بسیاری از پیروزی‌ها و دستاورد‌هایی که در تاریخ اسلام و به‌ویژه در دوران دفاع مقدس رقم خورد، حاصل مجاهدت و ایثار انسان‌هایی است که از جان خود برای دفاع از اعتقادات و ارزش‌های اسلام گذشتند.

نسب‌امیری با بیان اینکه جامعه امروز خود را وامدار شهدا می‌داند، اظهار کرد: خدا را شاکریم که توفیق داده در مسیر شهدا حرکت کنیم و خود را سرباز و رهرو مکتب آنان بدانیم. امیدواریم این توفیق در زندگی و عمل ما استمرار داشته باشد.