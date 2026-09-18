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نوزدهمین یادواره ۱۳۳ شهید سرافراز دفاع مقدس در جبالبارز جیرفت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده سپاه جیرفت گفت با اشاره به جایگاه والای شهدای جبالبارز از توابع شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد، افزود: امروز در کنار یاد و نام ۱۳۳ لاله خونین و قهرمان این منطقه گرد هم آمدهایم، بزرگمردانی که با انتخاب آگاهانه مسیر ایثار، نام خود را در تاریخ این سرزمین ماندگار کردند.
محسن نسبامیری افزود:شهدا در عرصههای مختلف، از فرماندهان و نیروهای میدانی گرفته تا رزمندگانی که در صف مقدم دفاع از اسلام حضور داشتند، با ایمان و فداکاری خود از آرمانهای اسلامی دفاع کردند.
وی بیان کرد: بسیاری از پیروزیها و دستاوردهایی که در تاریخ اسلام و بهویژه در دوران دفاع مقدس رقم خورد، حاصل مجاهدت و ایثار انسانهایی است که از جان خود برای دفاع از اعتقادات و ارزشهای اسلام گذشتند.
نسبامیری با بیان اینکه جامعه امروز خود را وامدار شهدا میداند، اظهار کرد: خدا را شاکریم که توفیق داده در مسیر شهدا حرکت کنیم و خود را سرباز و رهرو مکتب آنان بدانیم. امیدواریم این توفیق در زندگی و عمل ما استمرار داشته باشد.