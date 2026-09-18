کشف ۸۵ کیلوگرم ریشه شیرینبیان غیرمجاز در خرمآباد
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خرمآباد از شناسایی و توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل ۸۵ کیلوگرم ریشه گیاه دارویی شیرینبیان که بهصورت غیرمجاز از عرصههای طبیعی برداشت شده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ،
افشین عزیزی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید گشتهای مراقبتی و افزایش نظارت بر عرصههای ملی، نیروهای یگان حفاظت شهرستان خرمآباد با هدف پیشگیری از تخریب و برداشت غیرمجاز محصولات فرعی جنگلها و مراتع، پایش محورهای مواصلاتی را در دستور کار قرار دادهاند.
وی افزود: در جریان گشت و پایش محورهای مواصلاتی، نیروهای یگان حفاظت به یک دستگاه خودروی وانت نیسان مشکوک شدند و پس از انجام اقدامات قانونی، خودرو متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت.
عزیزی ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، مقدار ۸۵ کیلوگرم ریشه گیاه دارویی شیرینبیان کشف شد که بررسیها نشان داد این محموله بهصورت غیرمجاز از عرصههای طبیعی برداشت و برای حمل و انتقال آماده شده است.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خرمآباد با اشاره به شناسایی متخلف این پرونده، بیان کرد: پس از کشف محموله، ضمن ضبط گیاهان دارویی کشف شده، خودروی مورد استفاده نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
عزیزی تصریح کرد: برای متخلف پرونده تخلف تشکیل و موضوع برای طی مراحل قانونی و اعمال قانون به مراجع قضایی ارجاع شده است تا مطابق مقررات با فرد متخلف برخورد شود.
وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از گونههای گیاهی موجود در عرصههای طبیعی لرستان، گفت:گیاهان دارویی بخشی از ظرفیتهای طبیعی و ذخایر ارزشمند مراتع محسوب میشوند و برداشت بیرویه و غیراصولی آنها میتواند به کاهش پوشش گیاهی و آسیب به چرخه طبیعی مراتع منجر شود.
عزیزی ادامه داد: در بسیاری از موارد، برداشت غیرمجاز گیاهان دارویی بدون رعایت اصول فنی و بدون توجه به زمان و شیوه مناسب برداشت انجام میشود که این مسئله میتواند علاوه بر کاهش توان تجدیدپذیری گونههای گیاهی، زمینه تخریب تدریجی عرصههای طبیعی را فراهم کند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خرمآباد خاطرنشان کرد: برداشت ریشه برخی گونههای گیاهی، از حساسیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه در صورت خارج کردن ریشه از خاک، امکان ادامه حیات و تجدید رویش گیاه کاهش پیدا میکند و تداوم این روند میتواند ذخایر طبیعی یک منطقه را با خطر مواجه کند.
عزیزی با اشاره به استمرار اقدامات حفاظتی یگان منابع طبیعی افزود: نیروهای یگان حفاظت با اجرای گشتهای مستمر و پایش محورهای مواصلاتی، مناطق و عرصههای ملی را تحت نظارت دارند و در صورت مشاهده هرگونه برداشت، حمل یا بهرهبرداری غیرمجاز از محصولات و ذخایر طبیعی، مطابق قانون اقدام خواهند کرد.
وی تأکید کرد: صیانت از منابع طبیعی تنها با اقدامات دستگاههای متولی محقق نمیشود و همراهی مردم، جوامع محلی و بهرهبرداران نیز در جلوگیری از تخریب عرصههای طبیعی اهمیت زیادی دارد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان خرمآباد گفت: گشتهای یگان حفاظت بهصورت شبانهروزی و با آمادگی کامل ادامه دارد و با هرگونه اقدام سودجویانه و برداشت غیرمجاز از عرصههای طبیعی با قاطعیت برخورد خواهد شد.