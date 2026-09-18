تحکیم وحدت نیازمند شجاعت، قدرت و صلابت است و علما شیعه و سنی نقش مهمی در این زمینه بر عهده دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر مرکز اسلامی استان خراسان رضوی در همایش تالیف قلوب علما شیعه و سنی در شهر خواف گفت: باید با شجاعت و اخلاص در مسیر تحکیم وحدت بین شیعه و سنی گام برداشت و از این انسجام و اتحاد به عنوان حقیقت و ضرورت جامعه اسلامی با قدرت دفاع کرد.

حجت الاسلام علیرضا جوانشیری با اشاره به شهادت مولوی گرگیج یکی از روحانیون اهل سنت زاهدان به دست عوامل استکبار جهانی و کوردلان جبهه نفاق افزود: این روحانی برای دفاع از اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران مجاهدانه تلاش می‌کرد.

وی تصریح کرد: افراطی گری بزرگترین مصیبت جهان اسلام و بر خلاف آموزه‌های نبی مکرم اسلام (ص) است و باید با این پدیده زشت و تفکر و برداشت نادرست از آموزه‌های اسلام مبارزه کنیم.

حجت الاسلام جوانشیری گفت: علمای شیعه و سنی باید جدی‌تر از گذشته به منظور گسترش اخوت و برادری بین امت اسلام تلاش کنند.

وی افزود: وحدت یکی از اساسی‌ترین راهبرد‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است و رهبر شهید انقلاب پرچمدار آن بودند و در ابن راه نیز به شهادت رسیدند.

وی خاطرنشان کرد: خدشه دار کردن و یا شکستن انسجام ملی به هر بهانه‌ای از طرف هر فردی ممنوع است باید به سمت تحقق وحدت عملی پیش رفت.