به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمدنبی شکیبایی با بیان اینکه اعتبار این بسته‌ها ۵۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال است، گفت: این بسته‌ها که شامل کیف، دفتر، مداد، خودکار، مداد رنگی، جامدادی و سایر ملزومات دانش آموزی به ارزش ۹ میلیون ریال است.

وی افزود: این بسته‌های نوشت افزار در قالب پویش همکلاسی با شعار باهم برای ایران توسط این اداره کل و مشارکت مردم تهیه و بین دانش آموزان توزیع شد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در خراسان‌شمالی تصریح کرد: دانش آموزان نیازمند در سطح استان توسط ۹۵ گروه جهادی شناسایی و معرفی شدند.

شکیبایی افزود: توزیع این بسته‌های نوشت افزار با هدف تحقق عدالت آموزشی است از این رو انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و خیران برای کمک به تحصیل دانش آموزان پای کار باشند.

همچنین در راستای حمایت از دانش‌آموزان و تلاش برای کاهش هزینه‌های تحصیل در سال تحصیلی جدید، ۵۲ بسته لوازم تحریر میان دانش‌آموزان کمتر برخوردار در بخش سنخواست توزیع گردید.