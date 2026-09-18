نخستین سالگرد شهادت ۲ تن از شهدای امنیت کهگیلویه و بویراحمد
رئیس عقیدتی سیاسی پلیس اطلاعات کهگیلویه و بویراحمد در مراسم یادیود شهدای امنیت گفت: شهادت در منظومه فکری ما پایان زندگی نیست، بلکه تراز و شاخصی برای نیروهای مسلح و مدافعان امنیت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجتالاسلام امیرحسین صدیقنژاد رئیس عقیدتی سیاسی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان در مراسم نخستین سالگرد شهدای امنیت، شهید روانکیش و محسن رشیدیخواه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: یک سال از همنشینی و همنفسی با این جوانان که برای تأمین امنیت جامعه جان خود را فدا کردند، میگذرد و باید از صبر و شکیبایی خانوادههای این شهدا قدردانی کرد.
وی با اشاره به جایگاه شهادت در فرهنگ اسلامی افزود: پیامبر مکرم اسلام(ص) به صراحت فرمودهاند بالاتر از هر کار خیر، کار خیر دیگری وجود دارد تا اینکه انسان در راه خدا کشته شود و هنگامی که فرد در راه خدا به شهادت رسید، دیگر بالاتر از آن کار خیری وجود ندارد.
رئیس عقیدتی سیاسی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان تصریح کرد: زیباترین، بهترین و ارزشمندترین خیر، شهادت است و همه خیرات به این مقام ختم میشود.
ختم زندگی از آغاز آن مهمتر است
حجت الاسلام صدیقنژاد با بیان اینکه آغاز و پایان زندگی انسان هر دو اهمیت دارند، ادامه داد: شروع زندگی مهم است، اما ختم زندگی از زندگی مهمتر است؛ چراکه برخی انسانها زندگی خوبی را آغاز میکنند و انسانهایی صالح، مفید و مؤثر هستند، اما پایان زندگی آنان به گونه دیگری رقم میخورد.
وی گفت: در مقابل، انسانهایی نیز وجود دارند که از آغاز تولد تا پایان زندگی سراسر نور هستند و مانند شمع میسوزند تا دیگران از نور آنان بهرهمند شوند.
رئیس عقیدتی سیاسی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان شهدای مدافع امنیت را از جمله همین انسانها دانست و عنوان کرد: شهدای امنیت و مدافعان امنیت مانند شمع سوختند تا جامعه منور شود و مردم از امنیت و آرامش برخوردار باشند.
شهدا شاخص نیروهای مسلح هستند
حجت الاسلام صدیقنژاد با تأکید بر اینکه شهادت نباید تنها به عنوان یک پایان دیده شود، اظهار کرد: وقتی شهید سخن میگوید، نباید فقط به گذشته نگاه کنیم؛ شهادت در منظومه فکری ما یک پایان نیست، بلکه یک تراز و شاخص است.
وی افزود: برای نیروهای مدافع امنیت و نیروهای مسلح که در خط مقدم نظم و امنیت جامعه قرار دارند، شهید الگو و شاخص است و همه امور زندگی باید بر اساس سیره و روش شهدا تنظیم شود.
رئیس عقیدتی سیاسی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان بیان کرد: خط قرمز ما خط شهداست و رفتار، مسئولیت و مأموریت نیروهای مسلح باید با سیره و آرمانهای شهدا پیوند داشته باشد.
شهادت نتیجه یک زندگی در مسیر خیر است
حجت الاسلام صدیقنژاد با اشاره به اینکه شهادت یک اتفاق جدا از مسیر زندگی انسان نیست، گفت: شهید به آسانی جان خود را در راه خدا نمیدهد، بلکه پیش از آن، کار خیر و حرکت در مسیر درست در متن زندگی او وجود داشته است.
وی با اشاره به جایگاه حضرت امیرالمؤمنین(ع) در فرهنگ اسلامی افزود: امیرالمؤمنین(ع) در اوج بیداری، آگاهی و بصیرت جان خود را فدای پیامبر اسلام(ص) کرد و با قرار گرفتن در بستر پیامبر، زمینه هجرت ایشان را فراهم کرد.
رئیس عقیدتی سیاسی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان ادامه داد: امروز مصداق روشن این ایثار و فداکاری، شهدایی هستند که جوانی و جان خود را در راه امنیت و آرمانهای جامعه اسلامی تقدیم کردند.
وی گفت: جوانان نیروهای مسلح با تبعیت از فرامین فرماندهی کل قوا، آمادهاند جان خود را در مسیر حفظ امنیت، نظام اسلامی و آرمانهای انقلاب اسلامی تقدیم کنند.
حجت الاسلام صدیقنژاد در پایان با گرامیداشت یاد شهدای مراسم تأکید کرد: امروز گردهم آمدهایم تا یاد و نام شهدای والامقام، شهید روانکیش، شهید جوان و شهید محسن رشیدیخواه را گرامی بداریم و بر ادامه راه آنان تأکید کنیم.
گفتنی است؛ سرهنگ شهید «مهران روان کیش» جانشین فرمانده پاسگاه روستای مختار و استواریکم «محسن رشیدی خواه» به علت سقوط خودرو حین ماموریت در محدوده روستای مُختار بویراحمد، جان خود را از دست دادند.