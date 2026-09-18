\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0628\u0648\u0634\u0647\u0631\u060c \u0628\u0631\u0627\u0633\u0627\u0633 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc\u200c\u0647\u0627\u060c \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641 \u062c\u0632\u06cc\u0631\u0647 \u062e\u0627\u0631\u06af \u062f\u0631 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0630\u06a9\u0648\u0631 \u062a\u0623\u06cc\u06cc\u062f \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0