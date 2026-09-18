به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فوتبال زنان ایران از امروز جمعه بیست‌وهفتم شهریور وارد نوزدهمین فصل لیگ برتر می‌شود. فصلی که از مدت‌ها قبل به واسطه حضور همزمان استقلال و پرسپولیس در بالاترین سطح فوتبال زنان رنگ‌وبوی متفاوتی به خود گرفته است.

لیگ نوزدهم در شرایطی آغاز می‌شود که توسعه فوتبال زنان در ساختار باشگاهی ایران با حضور پررنگ‌تر نام‌های شناخته‌شده همراه شده است. استقلال پس از صعود پلکانی از لیگ دو به سطح اول رسیده و پرسپولیس نیز در دومین فصل حضور خود به دنبال ساختن تیمی رقابتی‌تر است. در کنار این دو تیم خاتون بم به عنوان پرافتخارترین تیم لیگ برتر و گل‌گهر سیرجان به عنوان یکی از تیم‌های ریشه‌دار فوتبال زنان همچنان از مهم‌ترین نام‌های فصل جدید محسوب می‌شوند.

خاتون بم پرافتخارترین تیم تاریخ لیگ برتر زنان ایران فصل جدید را با همان جایگاه ویژه‌ای آغاز می‌کند که در سال‌های گذشته به دست آورده است. تیمی که تجربه حضور در رقابت‌های مهم داخلی و آسیایی را دارد و همواره یکی از نخستین نام‌هایی است که در بحث قهرمانی مطرح می‌شود.

برنامه هفته نخست لیگ برتر فوتبال زنان به شرح زیر است:

ایستا البرز – خاتون بم: ساعت ۱۷

پرسپولیس تهران – آوا تهران: ساعت ۱۷

سپاهان اصفهان – ملوان بندرانزلی: ساعت ۱۷

استقلال تهران – پالایش گاز ایلام: ساعت ۱۷

گل‌گهر سیرجان – وارش نوشهر: ساعت ۱۷:۳۰