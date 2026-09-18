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چنار ۱۷۰۰ ساله شهرستان خامنه استان آذربایجان شرقی

در شهرستان خامنه از استان آذربایجان شرقی، چناری به قدمت ۱۷۰۰ سال ریشه در تاریخ و تمدن ایران‌زمین دارد. این درخت کهن در دی ۱۳۹۰ در فهرست آثار طبیعی ایران به ثبت رسیده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۷- ۰۹:۲۹
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برچسب ها: استان آذربایجان شرقی ، شهر خامنه ، چنار کهنسال
 