چنار ۱۷۰۰ ساله شهرستان خامنه استان آذربایجان شرقی

در شهرستان خامنه از استان آذربایجان شرقی، چناری به قدمت ۱۷۰۰ سال ریشه در تاریخ و تمدن ایران‌زمین دارد. این درخت کهن در دی ۱۳۹۰ در فهرست آثار طبیعی ایران به ثبت رسیده است.