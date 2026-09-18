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برنامه «کیمیای کلمات» شبکه رادیویی فرهنگ، همزمان با روز ملی شعر و ادب فارسی و در ادامه دهمین رویداد ملی «ایران جان»، کتاب «شهریار، مرغ بهشتی» اثر دکتر مریم مشرف را بررسی و تحلیل میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه با هدف واکاوی جهان شعری و زیست ادبی سید محمدحسین بهجت تبریزی، استاد شهریار، امروز جمعه ۲۷ شهریور ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش میشود.
در این نشست تخصصی، کتاب «شهریار، مرغ بهشتی» با حضور دکتر بهرام پروینگنابادی، پژوهشگر و منتقد ادبی، مورد واکاوی قرار میگیرد تا جنبههای مختلف آثار و سبک شعری این شاعر بلندآوازه تبیین شود.
برنامه «کیمیای کلمات» به تهیهکنندگی فریده گودرزی و با گویندگی فاطمه حقیقتناصری تدارک دیده شده است و همراستا با برگزاری رویداد فرهنگی «ایران جان» در تبریز، به جایگاه ادبی شهریار در شعر معاصر فارسی میپردازد.