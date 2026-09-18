دستگیری ۲۶ سارق خشن، استرداد هشتصد میلیون ریال وجه به حساب مالباختگان و انهدام باند سارقان احشام و منازل حاصل تلاش‌های پلیس استان کرمان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از دستگیری سارقان موتورسیکلت در عملیات ماموران انتظامی بخش ماهان خبر داد.

سرهنگ نجفی گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان کرمان، موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی بخش ماهان با انجام تحقیقات پلیسی و بررسی صحنه‌های سرقت، ۴ سارق را شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضایی موفق شدند همه آنان را در چند عملیات ضربتی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کوهبنان هم از بازگشت هشتصدمیلیون ریال وجه به حساب شهروندان اغفال شده در کلاهبرداری‌های حوزه فضای مجازی خبر داد.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان نیز از اجرای طرح ویژه مقابله با سرقت‌های خشن در سطح استان خبر داد.

سرهنگ میرحبیبی با اشاره به نتایج این عملیات اعلام کرد: در جریان این طرح سه‌روزه، با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و شگرد‌های تخصصی، ۲۶ سارق خشن شناسایی و بازداشت شدند که طی تحقیقات، ۲۳ فقره سرقت به عنف نیز کشف شد.

سرهنگ خواجه پور فرمانده انتظامی رفسنجان هم بیان داشت:در طرح ۴ روزه آرامش در شهر و ارتقاء امنیت اجتماعی، ۲۹ نفر خرده فروش موادمخدر به همراه ۱۹ نفر سارق دستگیر و ضمن جمع آوری ۹۶ نفر معتاد متجاهر، مقدار ۱۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر و ۱۱ فقره انواع سرقت‌ها نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی زرند از دستگیری ۴ سارق و ۹ مالخر با کشف ۵۲ فقره سرقت از آنان خبر داد.