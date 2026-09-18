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روز اورژانس و فوریتهای پزشکی روزی برای پاسداشت ناجیانی است که خدمات اولیه درمانی آنان نقشی حیاتی در بهبود وضعیت بیماران دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: اورژانس تنها یک مرکز امدادرسانی نیست، بلکه نخستین و تعیینکنندهترین حلقه در زنجیره نجات جان انسانهاست.
صالحی فرد افزود: از مدیریت فوریتهای پزشکی در حوادث جادهای گرفته تا اعزام سریع به محل حوادث طبیعی و فوریتهای قلبی-عروقی، تمامی این فرآیندها نیازمند دقت، سرعت و تخصص بالایی است که کادر اورژانس با تسلط بر آن، وظیفه خود را ایفا میکنند.
وی گفت: با توجه به ویژگیهای جغرافیایی و مسیرهای پرتردد، نقش نیروهای اورژانس در کاهش زمان پاسخگویی نقشی تعیینکننده در سلامت عمومی دارد.