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پانزدهمین جشنواره فیلم صد به اختتامیه رسید

پانزدهمین جشنواره فیلم صد به اختتامیه رسید. امروز در تالار اندیشه حوزه هنری برگزیدگان این رویداد معرفی خواهند شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۷- ۰۹:۲۰
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برچسب ها: جشنواره فیلم صد ، حوزه هنری کشور ، اختتامیه جشنواره ، فیلم 100
 