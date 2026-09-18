به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، افشین حاتمی اظهار کرد: عملیات لایروبی ایستگاه مرکزی فاضلاب شادگان با هدف افزایش آمادگی این تاسیسات برای شرایط بارندگی در حال انجام است و تاکنون حدود ۴۰ درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: لایروبی بخش باقی‌مانده ایستگاه مرکزی نیز در حال اجراست و همزمان مجموعه‌ای از اقدامات فنی برای تقویت تجهیزات و افزایش ظرفیت تاسیسات فاضلاب این شهر در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان ادامه داد: تعویض و تقویت پمپ‌ها، اورهال تاسیسات، تامین تجهیزات مورد نیاز و ارتقای تابلو برق ایستگاه مرکزی از جمله اقداماتی است که بخشی از آنها انجام شده و سایر موارد نیز در حال اجراست.

حاتمی گفت: برای افزایش ظرفیت دفع فاضلاب در شرایط بارندگی، سه دستگاه پمپ جدید نیز به ایستگاه مرکزی فاضلاب شادگان اضافه خواهد شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی بارندگی‌های پیش‌رو و هشدار بروز پدیده ال‌نینو اظهار کرد: آبفا برای مدیریت شرایط ناشی از بارندگی، آمادگی لازم را در تاسیسات فاضلاب شادگان ایجاد می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان افزود: این شرکت در زمان بارندگی و در چارچوب ظرفیت تاسیسات خود، از توان ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب برای کمک به شهرداری‌ها در دفع آب‌های سطحی استفاده خواهد کرد.

با توجه به هشدار‌های هواشناسی درباره احتمال بروز پدیده ال‌نینو و افزایش بارش‌ها، دستگاه‌های اجرایی خوزستان اقدامات پیشگیرانه برای کاهش آثار بارندگی و مدیریت روان‌آب‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند.