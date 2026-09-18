مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از برنامه‌ریزی برای تحویل بیش از ۹۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی پارسایی مدیرکل راه و شهرسازی استان در جلسه شورای مسکن گفت: در این جلسه موضوعات مختلف حوزه مسکن از جمله وضعیت دستگاه‌های خدمات‌رسان، تأمین زمین طرح جوانی جمعیت، قیمت تمام‌شده واحدهای نهضت ملی مسکن و وضعیت متقاضیان دهک‌های یک تا چهار بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری شد.

پارسایی با اشاره به برنامه استان برای تحویل بیش از ۹۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در دهه فجر امسال، افزود: تحقق این هدف مستلزم تکمیل محوطه‌سازی سایت‌ها است و اجرای محوطه‌سازی نیز به پایان رسیدنِ عملیات زیرساختی دستگاه‌های خدمات‌رسان شامل آب و فاضلاب، برق و گاز نیاز دارد.

زیرساخت‌ها؛ گلوگاه تحویل واحدهای نهضت ملی

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وجود مشکلاتی در حوزه آب و فاضلاب، گفت: در شورای مسکن درباره این موضوع بحث و مقرر شد شرکت آب و فاضلاب با جدیت و سرعت بیشتری عملیات اجرایی خود را دنبال کند.

پارسایی اضافه کرد: صندوق ملی مسکن تمام تعهدات خود در قبال اجرای زیرساخت‌های آب و فاضلاب را انجام داده است و انتظار می‌رود شرکت آب و فاضلاب قراردادهای مربوطه را هرچه سریع‌تر به پایان برساند تا امکان اجرای عملیات روسازی فراهم شود.

وی همچنین از عملکرد شرکت‌های گاز و برق در اجرای زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن قدردانی کرد و گفت: حدود ۹۰ درصد اقدامات این دو دستگاه انجام شده و امیدواریم در یکی دو سایت باقی‌مانده نیز ۱۰ درصد عملیات باقیمانده هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه داد: با تکمیل زیرساخت‌های خدماتی، واحدهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت دارند، می‌توانند در دهه فجر امسال به بهره‌برداری رسیده و تحویل متقاضیان شوند.

۹۰۰ هکتار زمین در انتظار تعیین تکلیف

پارسایی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع الحاق زمین به روستاها و اجرای طرح جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های گذشته حدود ۹۰۰ هکتار زمین در شورای برنامه‌ریزی استان برای الحاق به محدوده روستاها مصوب شد تا بنیاد مسکن بتواند از محل این اراضی، زمین مورد نیاز مشمولان طرح جوانی جمعیت را تأمین و واگذار کند.

وی افزود: متأسفانه از مجموع ۹۰۰ هکتار اراضی مصوب، در حال حاضر حدود ۲۵۰ هکتار باقی مانده که همین میزان نیز با معارضات اجتماعی مواجه است و در جلسه شورای مسکن برای تعیین تکلیف این معارضات تصمیماتی اتخاذ شد.

پارسایی تأکید کرد: اگر در نهایت موضوع ۹۰۰ هکتار اراضی مصوب به نتیجه نرسد، این موضوع مجدداً در شورای برنامه‌ریزی مطرح و این اراضی از محدوده الحاقی روستاها خارج خواهد شد.

تأمین زمین ۳ هزار مشمول جوانی جمعیت در مارگون

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از شناسایی ۱۲۴ هکتار زمین در شهر مارگون خبر داد و گفت: این اراضی در مرحله اخذ استعلامات قرار دارند و راه و شهرسازی برای آنها سند اخذ کرده و عملیات نقشه‌برداری و تفکیک نیز انجام شده است.

وی افزود: امیدواریم دستگاه‌های مرتبط هرچه سریع‌تر استعلامات مورد نیاز را ارائه کنند تا این ۱۲۴ هکتار وارد مرحله آماده‌سازی اولیه شود و از محل آن بتوان برای حدود سه هزار نفر از مشمولان طرح جوانی جمعیت زمین واگذار کرد.

قیمت ساخت هر مترمربع به ۲۷ میلیون تومان رسید

پارسایی در ادامه با اشاره به بررسی قیمت روز ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: بر اساس دستور استاندار در جلسه پیشین شورای مسکن، قیمت روز ساخت واحدهای مسکونی محاسبه شده و اکنون قیمت روز ساخت هر مترمربع حدود ۲۷ میلیون تومان برآورد می‌شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که قراردادهای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن با نرخ هر مترمربع چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان منعقد شده و حتی با احتساب تعدیل نیز این رقم کمتر از ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با تأکید بر ضرورت تکمیل آورده متقاضیان، گفت: متقاضیان باید هرچه سریع‌تر آورده خود را تکمیل و واریز کنند تا مشمول افزایش قیمت ساخت نشوند زیرا با طولانی شدن روند اجرای طرح و ورود طرح ها به دوره‌های جدید افزایش قیمت، بخشی از متقاضیانی که در پرداخت آورده تأخیر داشته‌اند، متضرر خواهند شد.

پارسایی افزود: چند هفته است که روند برخی طرح ها متوقف شده و منتظر تکمیل آورده متقاضیان هستیم؛ پیمانکار متعهد به ساخت است و اگر آورده متقاضیان تکمیل شود، واحدها بر اساس همان نرخ قرارداد تحویل آنها می شود.

پیشنهاد انتقال دهک‌های یک تا چهار به مسکن محرومان

وی همچنین از بررسی راهکار جدید برای حمایت از متقاضیان کم‌برخوردار خبر داد و گفت: در شورای مسکن پیشنهاد شد متقاضیان دهک‌های یک تا چهار که توان مالی کمتری برای تأمین آورده دارند، در صورت اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن کشور، از طرح نهضت ملی مسکن خارج و در قالب طرح مسکن محرومان توسط بنیاد مسکن صاحب واحد مسکونی شوند.

پارسایی افزود: در صورت اجرای این پیشنهاد، متقاضیان دهک‌های یک تا چهار از طرح های مربوط به نهضت ملی مسکن جدا و برای ساخت واحدهای مسکونی به بنیاد مسکن معرفی می‌شوند که این اقدام می‌تواند حداقل ۲۵۰ میلیون تومان به نفع این افراد باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سهمیه یک‌هزار و ۴۰۰ واحدی بنیاد مسکن برای ساخت مسکن محرومان در استان، اظهار کرد: تاکنون به دلیل کمبود زمین، امکان اجرای کامل این سهمیه فراهم نشده است؛ از سوی دیگر، در طرح نهضت ملی مسکن نیز متقاضیانی از دهک‌های یک تا چهار حضور دارند که توان تأمین آورده خود را ندارند.

وی گفت: انتقال این متقاضیان به طرح مسکن محرومان می‌تواند هم از حذف آنها از طرح نهضت ملی مسکن جلوگیری کند و هم مشکل تأمین زمین برای اجرای سهمیه مسکن محرومان بنیاد مسکن را تا حد زیادی برطرف کند.