به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیات دوومیدانی بسیج سپاه امام رضا (ع) گفت: ۱۳۰ نفر از ورزشکاران خواهران و ۱۵۰ نفر از برادران هستند و نفرات برتر این مسابقات یازدهم مهرماه برای رقابت‌های کشوری عازم تهران می‌شوند.

رضا روحی نژاد افزود: در پایان این مسابقات نفرات برتر با حکم مدال معرفی خواهند شد و از تیم‌ها و مربیان برتر با حکم، مدال و جوایز نقدی تجلیل و قدردانی خواهد شد.