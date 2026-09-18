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این مسابقات با ۲۸۰ ورزشکار دو ومیدانی کار در ۸ رشته انفرادی و یک رشته تیمی در سالن استاد علی باغبانباشی مشهد باهم رقابت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس هیات دوومیدانی بسیج سپاه امام رضا (ع) گفت: ۱۳۰ نفر از ورزشکاران خواهران و ۱۵۰ نفر از برادران هستند و نفرات برتر این مسابقات یازدهم مهرماه برای رقابتهای کشوری عازم تهران میشوند.
رضا روحی نژاد افزود: در پایان این مسابقات نفرات برتر با حکم مدال معرفی خواهند شد و از تیمها و مربیان برتر با حکم، مدال و جوایز نقدی تجلیل و قدردانی خواهد شد.