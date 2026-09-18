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مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز، ضمن «مبارک» خواندن پیوند میان مسابقات ربوکاپ بین المللی آزاد ایران و قدیمیترین جایزه علمی کشور، از تمامی برگزیدگان ربوکاپ دعوت کرد تا در فراخوان جایزه البرز ۱۴۰۶ شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، حیدر ارشدی در حاشیه بازدید از بیستمین دوره مسابقات بینالمللی ربوکاپ آزاد ایران، ضمن تقدیر از دستاندرکاران و تیمهای شرکتکننده، اظهار داشت: اتفاقی که در مجموعه کمیته ملی ربوکاپ در حال وقوع است، هدایت و ریلگذاری صحیح استعدادهاست.
وی همچنین با اشاره به خلأ موجود در مسیر هدایت نخبگان، خواستار بازتعریف همکاریهای عملیاتی میان این بنیاد و معاونت علمی و فناوری در دوره مدیریتی جدید شد تا از ظرفیت نخبگی شناساییشده، بهرهبرداری مؤثر صورت گیرد.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز ادامه داد: این مسیر از سطوح ابتدایی و دانشآموزی آغاز شده و تا مقاطع دانشجویی و فناورانه ادامه مییابد که عملاً نوعی سرمایهگذاری بر زیرساخت علمی کشور است.
«جایزه البرز»؛ حامی نخبگان رباتیک
ارشدی با بیان اینکه این بنیاد بهعنوان متولیِ اعطای قدیمیترین جایزه علمی کشور (موسوم به نوبل ایرانی) همواره به دنبال شناسایی استعدادهای برتر است، افزود: در دبیرخانه علمی جایزه البرز، سالانه دو مراسم ملی در بخش دانشآموزی و بخش نخبگان (دانشجویان و فناوران) برگزار میشود. ما برای برندگان مسابقات ربوکاپ امتیاز ویژهای در نظر گرفتهایم تا در سبد امتیازات لازم برای دریافت جایزه البرز لحاظ شود.
وی با یادآوری سابقه ۶ دههای بنیاد فرهنگی البرز که تاکنون بیش از ۶ هزار نخبه علمی کشور را حمایت و هدایت کرده است، تأکید کرد: پیوند میان بیستمین سال برگزاری مسابقات ربوکاپ و شصت و چهارمین سال جایزه البرز، پیوندی مبارک است. این اتصال به نوجوانان و جوانان انگیزه میدهد تا ایدههای خود را در حوزههای هوش مصنوعی و رباتیک صرفاً در فضای مسابقه محدود نکنند و آن را به مرحله عملیاتی و صنعتی برسانند.
تأکید بر لزوم توسعه فناوری در صنعت
مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با ابراز خرسندی از رویکرد جدیتر کمیته ربوکاپ در سالهای اخیر برای صنعتیسازی دستاوردها، تصریح کرد: بسیار مهم است که استعدادهای درخشان اقصینقاط کشور، مسیر خود را به سمت لبه فناوری پیدا کنند.
ارشدی با اشاره به رویداد «فناوران البرز» که در کنار جایزه البرز برای ارائه محصولات فناورانه برگزار میشود، پیشنهاد داد که برترینهای مسابقات ربوکاپ، در قالب این رویداد و با حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی، فرصتهای بیشتری برای عرضه محصولات فناورانه خود به صنعت پیدا کنند تا شاهد رسیدن کشور به قلههای پیشرفت علم و فناوری باشیم.
دعوت از نخبگان ربوکاپ برای رقابت در «جایزه البرز»
مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز با اشاره به سابقه ۶ دههای این بنیاد در شناسایی و تشویق بیش از ۶ هزار نخبه کشور، از فرصت پیشرو برای برندگان مسابقات امسال خبر داد و گفت: از تمامی برگزیدگان و نفرات برتر مسابقه امسال دعوت میکنیم تا در فراخوان جایزه البرز ۱۴۰۶ که در آذرماه ۱۴۰۵ منتشر میشود، ثبتنام کنند. این فرصتی است تا آنها شانس خود را برای کسب باسابقهترین جایزه علمی ایران (نوبل ایرانی) بیازمایند و انگیزه خود را برای تبدیل ایدههای رباتیک به محصولات صنعتی دوچندان کنند.
ضرورت اتصال نخبگان به بدنه صنعت و حمایتهای دولتی
ارشدی در بخش دیگری از سخنان خود به ماهیت غیردولتی و وقفی «جایزه البرز» اشاره کرد و افزود: این بنیاد بر اساس اساسنامه خود، همواره استقلال و عدم دریافت کمکهای مادی دولتی را حفظ کرده است. اما دقیقاً در نقطه بعد از برگزیدگی، یک خلأ مشاهده میشود؛ جای خالی نهادی که بتواند از ظرفیت عظیم نخبگی شناساییشده بهرهبرداری کرده و آنها را در ریل هدایتِ صنعتی قرار دهد.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی البرز پیشنهاد داد: بنیاد فرهنگی البرز کار شناسایی، داوری موشکافانه و معرفی نخبگان را به بهترین نحو انجام میدهد. حال لازم است معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان، این افراد را به بدنه نخبگی کشور متصل کنند.
ارشدی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تسهیلاتی که میتواند از طریق بهرهبرداری از آزمایشگاهها، مراکز نوآوری و مراکز رشد برای این برگزیدگان حاصل شود، شاهد یک پیوند مبارک باشیم. هدف نهایی ما، ایجاد امید و انگیزه برای جامعه نخبگانی کشور است تا با همافزایی میان بخشهای دولتی و مردمی، کشور عزیزمان ایران به قلههای لبه فناوری دست یابد.
بیستمین دوره از رویداد ربوکاپ آزاد ایران از ۲۵ شهریور در مصلای تهران آغاز شده است و تا امروز (۲۷ شهریور) ادامه دارد.