استاندار خوزستان حضور حماسی، مقتدرانه و مسئولانه مردم استان در دفاع از تمامیت ارضی کشور را گرامی داشت و گفت: ولایتمداری، بصیرت، انسجام ملی و روحیه ایستادگی از ویژگی‌های بارز مردم شریف خوزستان است وهمواره در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز کشور حضوری مسئولانه داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمحمدرضا موالی‌زاده در پیامی به مناسبت دویستمین شب حضور مردم خوزستان اظهار کرد: استمرار این حضور حماسی و آگاهانه، جلوه‌ای روشن از ایمان، بصیرت، همبستگی و روحیه مقاومت مردم استان و نشانه پیوند عمیق آنان با ایران اسلامی، آرمان‌های انقلاب اسلامی و راه پرافتخار شهیدان است.

وی افزود: مردم خوزستان که سابقه‌ای درخشان در دفاع از میهن و مقاومت در برابر تجاوز دشمن دارند، امروز نیز با همان روحیه دوران دفاع مقدس و با تکیه بر آموزه‌های امام شهدا، راه و آرمان‌های رهبر شهید و شهیدان والامقام، با حفظ آرامش، هوشیاری و انسجام، در دفاع از تمامیت ارضی کشور و صیانت از منافع ملی ایستاده‌اند.

استاندار خوزستان، ولایتمداری و تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی را از جلوه‌های برجسته حضور مردم استان دانست و گفت: مردم شریف خوزستان در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در شرایط حساس، با هوشیاری و مسئولیت‌پذیری، رهنمود‌های رهبری را سرلوحه حرکت خود قرار داده و با وفاداری به آرمان‌های امام راحل، رهبر شهید و شهیدان، برای حفظ وحدت و اقتدار ملی در صحنه حضور دارند.

موالی‌زاده ادامه داد: حضور مستمر و مسئولانه مردم، پیام روشنی از انسجام و اقتدار ملی است و نشان می‌دهد ملت ایران در برابر فشارها، تهدید‌ها و توطئه‌های دشمنان، هوشیار، متحد و پایدار است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش و انسجام جامعه اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به همدلی، وحدت، تقویت سرمایه اجتماعی و همراهی مردم و مسئولان نیاز داریم و باید با پرهیز از حاشیه‌ها، همه ظرفیت‌ها را برای خدمت به مردم و تقویت بنیان‌های کشور به کار بگیریم.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: در کنار حضور و همراهی ارزشمند مردم، مسئولان نیز وظیفه سنگینی بر عهده دارند و باید با مدیریت جهادی، حضور میدانی، پیگیری مستمر و تلاش شبانه‌روزی، برای حل مسائل و رفع مشکلات مردم اقدام کنند.

موالی‌زاده با قدردانی از حضور مسئولانه مردم خوزستان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و همه اقشار استان در این مقطع حساس گفت: خوزستان همواره در صف نخست دفاع از ایران عزیز قرار داشته و امروز نیز با تکیه بر ایمان، ولایتمداری، وحدت و انسجام ملی و با الهام از مکتب امام شهدا و مسیر پرافتخار شهیدان، در راه حفظ امنیت، آرامش و سربلندی کشور گام برمی‌دارد.

نماینده عالی دولت در استان از حضور مسئولانه و حماسی مردم شریف خوزستان قدردانی کرد و گفت: امیدوارم با تداوم همدلی و انسجام ملی و با پاسداشت راه امام شهدا، رهبر شهید و شهدای والامقام، شاهد عزت، اقتدار، امنیت و پیشرفت روزافزون ایران اسلامی و نصرت نهایی جبهه حق بر جبهه استکبار و باطل باشیم.