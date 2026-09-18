شهردار کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح تقاطع غیر همسطح میدان آزادگان گفت: بخشی از این تقاطع تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، شهردار کرمانشاه گفت: طرح تقاطع غیرهمسطح میدان آزادگان با اعتبار بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی شهرداری در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود بخش زیرگذر و همسطح آن تا دهه مبارک فجر به بهره‌برداری برسد.

بیژن مرادی افزود: این طرح با هدف کاهش بار ترافیکی در سه مرحله زیرگذر، همسطح و روگذر اجرا می‌شود.

شهردار کرمانشاه گفت: بخشی از قسمت جنوبی میدان آزادگان که به دلیل ایجاد کارگاه و ساخت رمپ جدید عرض کمتری دارد، در حال آرماتوربندی و سپس بتن‌ریزی است و بنابر وعده پیمانکار، این بخش تا پایان شهریورماه بازگشایی خواهد شد و بخشی از ترافیک موجود در میدان آزادگان را کاهش خواهد داد.

مرادی با اشاره به وضعیت اجرای طرح در ماه‌های گذشته افزود: به دلیل شرایط حاکم بر کشور، طرح در ابتدای سال برای مدتی نیمه‌تعطیل بود، اما با حمایت‌ها و تلاش های صورت گرفته عملیات اجرایی طرح بار دیگر به صورت کاملا فعال در حال پیشروی است.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و اعتبار سنگین مورد نیاز برای اجرای طرح تلاش مجموعه مدیریت شهری بر این است که عملیات اجرایی بدون وقفه ادامه پیدا کند تا بخش‌های پیش‌بینی‌شده طرح در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.