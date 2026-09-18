رئیس پلیس آگاهی کردستان از دستگیری عاملان قتل شهروند سنندجی که با ضربات چاقو در باغ ژاله این شهر به قتل رسیده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سرهنگ کارآگاه شهرام عبدی گفت: در پی وقوع قتل خانمی ۲۶ ساله در محله باغ ژاله شهر سنندج با ضربات مستقیم چاقو، بلافاصله بررسی موضوع و شناسایی عامل یا عاملان این جرم در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضائی و انجام اقدامات گسترده پلیسی سرنخ‌های از دست داشتن همسر مقتول در این جنایت بدست آورده و موفق شدند، متهم و همدست وی را که دست به این جنایت زده بودند را در عملیاتی ضربتی دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه متهمان در تحقیقات پلیسی به بزه انتسابی اعتراف کردند، بیان داشت: همسر متوفی به دلیل اختلافات خانوادگی فردی را در ازای دریافت وجه نقد به منظور به قتل رساندن همسر خود اجیر کرده و این حادثه هولناک را رقم زده است.

سرهنگ عبدی تصریح کرد: متهمان به همراه پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفتند.