به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حمید زینل‌پور اظهار داشت: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی که بر اساس چارچوب زمانی تصریح شده در قانون مالیات‌های مستقیم پایان تیرماه است، امسال در راستای تکریم مودیان و با درک شرایط حاکم بر کشور و پس از پیگیری‌های ویژه سازمان امور مالیاتی و تصویب مراجع ذی‌صلاح، تا پایان شهریورماه تمدید شده بود.

وی افزود: بر اساس مجوز اخذشده از مراجع ذی‏صلاح، اشخاص حقوقی تا پایان شهریورماه فرصت دارند نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق برای عملکرد سال ۱۴۰۴ خود اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان تاکید کرد: ۳۱ شهریورماه آخرین فرصت برای ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی است و مجوزی برای تمدید این مهلت صادر نشده است، لذا هر گونه گمانه‌‏زنی و شایعه در خصوص احتمال تمدید این مهلت بی‌پایه و اساس است. ضروری است مودیان محترم انجام تکالیف مالیاتی خود را به ساعات پایانی مهلت یادشده موکول نکنند.