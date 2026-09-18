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برخورد ۲ خودروی پژو در جاده اقلید به یاسوج، پنج مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست شعبه جمعیت هلال احمر اقلید گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف ۲ خودروی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۲۰ اقلید-یاسوج به هلالاحمر، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.
محمدمهدی خواجهای افزود: نجاتگران پس از تثبیت صحنه و انجام اقدامات پیش بیمارستانی برای پنج مصدوم، آنها را با همکاری عوامل اورژانس به بیمارستان ولی عصر انتقال دادند.
شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.