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دویست و یک شب ایستادگی جانفدایان وطن در برابر دشمن در اجتماعات شبانه

حضور مداوم و شانه به شانه نیرو‌های نظامی و روایت حماسی از ملتی که با سلاح حضورشان در خیابان‌ها تار و پود انسجام این خاک را حفظ کرده و محاسبات دشمنان را در هم شکستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۷- ۰۹:۰۱
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، اتحاد و انسجام ملت
 