دویست و یک شب ایستادگی جانفدایان وطن در برابر دشمن در اجتماعات شبانه

حضور مداوم و شانه به شانه نیرو‌های نظامی و روایت حماسی از ملتی که با سلاح حضورشان در خیابان‌ها تار و پود انسجام این خاک را حفظ کرده و محاسبات دشمنان را در هم شکستند.