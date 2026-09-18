سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد که پیش‌نویس قرارداد فاقد آثار حقوقی قرارداد است و طرفین باید حداکثر ظرف پنج روز به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اعظم قویدل تصریح کرد: اگر برای خرید یا فروش ملک به مشاور املاک مراجعه کرده‌اید و پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت شده است، تصور نکنید معامله نهایی شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح یکی از روش‌های انجام معامله در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، درباره نحوه درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه و مهلت مراجعه طرفین به دفتر اسناد رسمی توضیح داد.

وی اظهار کرد: یکی از روش‌های انجام معامله در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه است.

قویدل گفت: اگر برای انجام معامله خود به یکی از دفاتر مشاوران املاک مراجعه کردید، مشاور املاک دارای پروانه صنفی می‌تواند برای انجام معامله، پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت کند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: پیش‌نویس قرارداد حاوی مذاکرات مقدماتی طرفین، مشخصات ملک مورد معامله و مشخصات طرفین معامله است.

وی با اشاره به مهلت مراجعه طرفین به دفتر اسناد رسمی تصریح کرد: پس از درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه، طرفین قرارداد یعنی خریدار و فروشنده باید حداکثر ظرف مهلت پنج روز از تاریخ درج قرارداد، به یکی از دفاتر اسناد رسمی که منتخب خودشان است مراجعه کنند.

قویدل ادامه داد: نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر ظرف پنج روز، یکی از طرفین یا هر دو طرف به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند، این پیش‌نویس به صورت خودکار از سامانه حذف خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ماهیت پیش‌نویس قرارداد گفت: پیش‌نویس قرارداد فاقد آثار حقوقی قرارداد است.

وی در پایان به خریداران و فروشندگان توصیه کرد: حتماً دقت داشته باشید که در مرحله درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه، از مبادله وجه یا ثمن معامله و همچنین مبادله اسناد و مدارک خودداری کنید.