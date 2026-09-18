رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس گفت: باید از هنر برای تبیین جدی بودن مسئله جمعیت و خطراتی که جامعه را تهدید می‌کند، بهره برد.

امیرحسین بانکی پور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ­خبرگزاری صدا و سیما گفت: هنر نباید تنها به بیان تاریخچه و اشتباهات گذشته درباره موضوع بحران جمعیت اکتفا کند، بلکه باید بر راه‌حل‌ها و مسیر پیش رو تمرکز داشته باشد.

وی با اشاره به استراتژی دشمنان در عرصه جمعیت، اظهار داشت: دشمنان امروزه دیگر مسئله کاهش جمعیت را انکار نمی‌کنند، چرا که این مسئله آشکار شده است؛ اما آنها تمرکز خود را بر انکار راه‌حل‌ها و ایجاد انحراف گذاشته‌اند. دشمنان راه‌حل‌هایی که در قانون جوانی جمعیت به کار می‌بریم، مورد شبهه قرار می‌دهند.

این نماینده مجلس با اشاره به شعار «نه به تصادف» از سوی برخی مسئولان، آن را در جای خود صحیح ارزیابی کرد، اما تاکید کرد: اگر این موارد به عنوان راه‌حل بحران جمعیت مطرح شوند، انحراف است.

رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس گفت: ما سالانه ۲۰ هزار فوتی در تصادفات داریم، اما در چند سال گذشته ۵۰۰ هزار تولد در سال کاهش یافته است؛ آمار سقط‌های جنین نیز چندین برابر تصادفات است.

بانکی‌پور همچنین طرح موضوع ازدواج به عنوان تنها راه‌حل جمعیتی را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: اگرچه توسعه ازدواج لازم است، اما اگر به عنوان تنها راه‌حل و جایگزین سایر راهکار‌ها مطرح شود، کار اشتباهی است.

وی همچنین تمرکز صرف بر فرزند اول و دوم را بازگشت به شعار‌های «تنظیم خانواده» و عامل اصلی مشکلات فعلی دانست و تاکید کرد که حمایت باید از تمام فرزندان، به ویژه فرزند سوم به بعد، صورت گیرد.

رئیس کمیسیون حمایت از خانواده در ادامه با اشاره به موانع موجود در اجرای قانون جوانی جمعیت، تصریح کرد: علی‌رغم سنگ‌اندازی‌ها و فشار‌ها برای اجرا نشدن ۵۰ درصدی این قانون، سه دستاورد بزرگ حاصل شده است: نصف شدن آمار سقط جنین، رشد ۶۵ درصدی الگوی فرزندآوری سوم و بالاتر و نصف شدن روند سقوط آزاد کاهش تولد (کاهش تولد از ۱۷۰ هزار مورد به ۸۰ هزار مورد در سال).

بانکی‌پور خاطرنشان کرد: مسئله جمعیت چندعاملی است و نمی‌توان با بخشی‌نگری آن را حل کرد. مسیر قانون جوانی جمعیت صحیح است و باید همزمان با فرهنگ‌سازی، به ارائه تسهیلات، بیمه، اصلاح حقوق و دستمزد و حمایت از زنان خانه‌دار و شاغل توجه ویژه‌ای شود.