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اعضای شورای اسلامی شهر ایلام؛ شهردار و رئیس شورای اسلامی جدید این شهر را با ۴ رأی موافق از ۷ رأی؛ انتخاب و معرفی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اعضای شورای اسلامی شهر ایلام؛ در نشست شامگاه روز پنجشنبه؛ با ۴ رأی موافق از ۷ رأی، «خسرو عیسائیان» را بهعنوان شهردار ایلام انتخاب کردند.
عیسائیان اهل شهرستان هلیلان استان ایلام است و سابقهای ۲۰ ساله در شهرداری کرمانشاه دارد.
همچنین در این نشست؛ با استعفای «یونس درویشی» از ریاست شورا موافقت و «علی کریمی» بهعنوان رئیس جدید شورای اسلامی شهر ایلام انتخاب شد.
افشین مظفری، شهردار پیشین ایلام؛ که با حکم قضایی و در پی برخی اتهامهای مالی و سوءمدیریت بازداشت شده بود؛ پس از کش و قوسهای فراوان سرانجام روز سهشنبه، ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵ با رأی قاطع اعضای شورای اسلامی شهر برکنار و علیمحمد نوری به عنوان سرپرست جدید شهرداری، منصوب شد.
در نشست شامگاه پنجشنبه ۲۶ شهریورماه جاریِ شورای اسلامی شهر ایلام؛ اعضا با ۴ رای موافق از ۷ رای «خسرو عیسائیان» را بهعنوان شهردار ایلام انتخاب کردند.