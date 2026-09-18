به منظور تبادل ایده‌ها و ارائه برنامه و راهبردهاگردهمایی اعضای ستاد‌های نماز جمعه استان کرمان در سیرجان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، به گفته آقای حسنی سعدی مدیر شورای سیاستگذاری ستاد نماز جمعه شهرستان ائمه جمعه استان کرمان سیرجان میزبان گردهمایی آموزشی و تشکیلاتی مسئولین معاونت فرهنگی و معاونت خواهران ستاد‌های نماز جمعه استان کرمان بود.

وی افزود:این گردهمایی با حضور بیش از ۱۸۰ نفر از اعضای ستاد‌های شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمان وهدف اصلی از برگزاری این گردهمایی، تبادل ایده‌ها و ارائه برنامه و راهبرد‌های مسئولان فرهنگی و اعضای ستاد‌های نماز جمعه استان کرمان بود.

وی گفت: این اعضا با گرامیداشت یاد و خاطره امام و رهبر شهیدمان که در خصوص اینکه نماز جمعه باید به عنوان یک قرارگاه فرهنگی - سیاسی عمل کند را نصب العین ارائه برنامه‌ها و ایده‌های خود قرار داده و به تبیین این فرمایشات و اهمیت نماز جمعه پرداختند.

آقای ناصر طالبی مدیر مرکز تعالی و پیشرفت ستاد‌های نماز جمعه کشور هم گفت:ستاد‌های نماز جمعه قلب فرهنگی استان هستند و مسئولان و معاونت فرهنگی و معاونت خواهران ستاد‌های نماز جمعه در سراسر استان می‌توانند با ارائه ایده‌های خلاقانه و برنامه‌های راهبردی در حوزه‌های مختلف فرهنگی؛ جایگاه خود را به عنوان قلب تپنده فرهنگی استان تثبیت و تبیین نمایند.