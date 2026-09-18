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در بخش مدارس یک هزار و ۲۵۰ تن آسفالت از ابتدای شهریورماه تاکنون اجرا شده که معادل ۱۰ هزار مترمربع عملیات آسفالت در محوطه مدارس مشهد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان عمران شهرداری مشهد گفت: با توجه به اتفاقات تلخ و تأثیرگذار سال گذشته، شهادت رهبر انقلاب اسلامی و وقوع جنگ و همچنین شرایطی که موجب شد دانشآموزان ما آنگونه که باید در مدارس حضور نداشته باشند و حضور این عزیزان بهعنوان آیندهسازان کشور در فضای شهر کمتر احساس شود، امسال تلاش کردیم با نگاهی متفاوت به استقبال سال تحصیلی برویم.
احسان شریعتیبا اشاره به پویش «لبخند مهر» افزود: به یاد شهدای دانشآموز، بهویژه شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب که مظلومانه جان خود را از دست دادند، وظیفه خود دانستیم تا زمینه حضور هرچه بهتر و بانشاطتر دانشآموزان را در مدارس فراهم کنیم. امیدواریم امسال شاهد باشیم این آیندهسازان کشور با حال خوب وارد مدارس شوند، از حضور در محیط تحصیل خود لذت ببرند و سال تحصیلی جدید را با امید و نشاط آغاز کنند.
وی ا دامه داد: با دستور شهردار مشهد مقدس، همزمان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، سازمان عمران شهرداری مشهد با بهرهگیری از ظرفیتهای فنی، اجرایی و ماشینآلاتی خود، در قالب پویش لبخند مهر وارد میدان شده و عملیات بهسازی و آسفالت محوطه مدارس و همچنین مسیرهای منتهی به مراکز آموزشی را در دستور کار قرار داده است.
وی بیان کرد: روند آسفالت و بهسازی مدارس همچنان ادامه دارد و تا تکمیل مأموریت محولشده و آمادهسازی هرچه بهتر مدارس برای آغاز سال تحصیلی دنبال خواهد شد. این عملیات با بهرهگیری از نیروهای متخصص و ماشینآلات بهروز سازمان عمران در حال اجراست تا در کنار سرعت مناسب، کیفیت و ماندگاری عملیات نیز تأمین شود.
شریعتی گفت: عملیات بهسازی معابر در سطح شهر در قالب نهضت ۵ میلیون مترمربع آسفالت با جدیت در حال اجراست و سازمان عمران با تمام ظرفیت فنی و اجرایی خود در این نهضت حضور دارد. از ابتدای شهریورماه تاکنون، ۴۳ هزار و ۷۵۰ تن آسفالت در معابر سطح شهر اجرا شده که بخشی از این عملیات مربوط به مسیرهای منتهی به مدارس و معابر پیرامونی مراکز آموزشی بوده است.
وی افزود: از ابتدای شهریورماه تاکنون، در بخش مدارس یکهزار و ۲۵۰ تن آسفالت اجرا شده که معادل حدود ۱۰ هزار مترمربع عملیات آسفالت در محوطه مدارس است. تلاش ما این است که در کنار آمادهسازی مستقیم مدارس، با بهسازی معابر پیرامونی و مسیرهای دسترسی، شرایط تردد دانشآموزان، والدین و شهروندان نیز در آستانه آغاز سال تحصیلی بهبود پیدا کند.
وی ادامه داد: هدف ما این است که با استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص، تجهیزات و ماشینآلات بهروز سازمان عمران، سهم خود را در فراهمکردن محیطی ایمن، مناسب و شایسته برای حضور دانشآموزان ایفا کنیم؛ چراکه معتقدیم آغاز سال تحصیلی باید برای دانشآموزان با خاطرهای خوب، امید و نشاط همراه باشد.