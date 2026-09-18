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ششمین روز از کنگره ملی ۲ هزار و ۷۵۰ شهید، با تمرکز بر تجلیل از ایثارگران و آشنایی با فرهنگ اصیل بختیاری به شهرستان کوهرنگ اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، در مراسمی که با حضور مسئولان اجرایی، بزرگان و مشتیان شهرستان برگزار شد، حضور چشمگیر مردم کوهرنگ که با پوششهای بختیاری در مراسم شرکت کرده بودند، جلوهای از پیوند ناگسستنی میان هویت فرهنگی این منطقه و ارزشهای والای دوران دفاع مقدس را به نمایش گذاشت.
حضور مردم با لباسهای رنگارنگ و اصیل بختیاری، نه تنها شکوه بصری مراسم را دوچندان کرد، بلکه نشاندهنده عمق ریشههای فرهنگی و پیوند عمیق مردم این دیار با مسیر حق و ایثار بود.