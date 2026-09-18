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استقبال کم نظیر اتحادیه اروپا از پیوستن کانادا به عنوان عضو وابسته به این اتحادیه و رابطه عمیقتر دو طرف، آغاز بازتعریف رابطه کانادا با اتحادیه اروپا و تعمیق رویگردانی آنها از آمریکا توصیف شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تشویق ایستاده و ممتد و استقبال کم سابقه مقامات و نمایندگان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از نخست وزیر کانادا؛ در آستانه نزدیک شدن تاریخی کانادا به اتحادیه اروپا و ترسیم چشماندازی تازه برای همکاریهای اقتصادی، امنیتی و راهبردی دو طرف در برابرفشارهای ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام شد.
اوسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا در مراسم اعلام پذیرش کانادا به عنوان نخستین عضو وابسته به این اتحادیه با حضور مارک کارنی نخست وزیر کانادا گفت: ما مایلم با جناب عالی کار کنیم و در را برای کانادا باز کنیم تا به عنوان نخستین عضو وابستهی اتحادیه اروپا باشد. این همکاری، علیه هیچ کشور دیگر نیست بلکه برای ایجاد بالاترین سطح روابط و قدرت مشترک ماست.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از آنکه اتحادیه اروپا کانادا را به عنوان نخستین عضو وابسته خود پذیرفت، این اقدام را به تمسخر گرفت و با هشدار آن را «عملی خصمانه» توصیف کرد و گفت: فکر میکنم این رابطه خنده دار است. تعرفههای بسیار سنگین یا توقف تجارت با اروپا را ممکن است اعمال کنیم. اگر نیت خیری در کار باشد، مشکلی نیست؛ اما اگر نیت بدی داشته باشند، تعرفههای بسیار سنگینی بر اروپا اعمال خواهیم کرد.
نشریه ایندیپندنت در این باره نوشت: اتحادیه اروپا با عضویت کانادا، سلاح جدید ضد ترامپ پیدا کرده است.
بنجامین حداد، وزیر امور اروپایی فرانسه، در واکنش به اظهارات ترامپ گفت: تعیین مسیر سیاسی و ژئوپلیتیک اروپاییها بر عهده ایالات متحده یا هیچ کشور دیگری نیست. ما با کانادا رابطه داریم و کاملاً حق داریم که برای تعمیق آن تلاش کنیم. موضعی مشابه نخست وزیر کانادا در جمع مقامات و نماینگان پارلمان اروپا که گفت:
کانادا و اتحادیه اروپا با هم میتوانند جایگاه ما را برای حفظ ارزشهایمان تثبیت کنند و در عین حال یک سایبان محافظ تشکیل دهند که شهروندان ما در زیر آن، تحت حاکمیت ملی زندگی کنند. اتحادی که تابآوری ایجاد میکند؛ اتحادی آنقدر قدرتمند که هیچکس نتواند انتخابهایش را به ما دیکته کند، آنقدر پذیرا که دیگران بتوانند به آن بپیوندند، و آنقدر پایبند به اصول که قدرت ما، بهجای تلاش برای جایگزینی حقوق بینالملل، آن را تقویت کند.
روزنامه ایندیپندنت در تحلیلی نوشت: کانادا در بحبوحه جنگ تجاری با دونالد ترامپ، در حال چرخش به سوی اروپاست و اتحادیه اروپا راه را برای تبدیل شدن کانادا به نخستین "عضو وابسته" خود هموار کرد.
" نائومی اسمیت"، مدیر اجرایی کارزار پیوستن انگلیس به اتحادیه اروپا میگوید هر دو اقتصاد (انگلیس و کانادا) تحت تأثیر تورم ناشی از جنگهای نظامی و تجاری ترامپ قرار دارند که بحران هزینه زندگی را برای شهروندانشان عمیقتر کرده است وهیچ کدام نمیتوانند روی ایالات متحده به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد حساب کنند.
در حالی که کانادا در آستانه تبدیل شدن به نخستین "عضو وابسته ی" اتحادیه اروپاست فشارها بر نخست وزیر انگلیس برای برقراری روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا به جای آمریکا افزایش یافته است. تازهترین نظر سنجیها نشان میدهد اکثریت مردم انگلیس بازگشت به اتحادیه اروپا را خواستارند.