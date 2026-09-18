رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به ظرفیت فوتبال ساحلی کشور گفت: این رشته نیازمند حمایت و سرمایه‌گذاری بیشتری است و ایران با توجه به جایگاه خود در فوتبال ساحلی جهان، ظرفیت دستیابی به موفقیت‌های بیشتر را دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در مراسم شب فرهنگی فوتبال استان کرمان رئیس فدراسیون فوتبال ایران بر ضرورت توجه بیشتر به فعالیت‌های فرهنگی در فوتبال تأکید کرد.

مهدی تاج فرهنگ را یکی از ارکان مهم فعالیت باشگاه‌ها دانست و گفت: اگرچه باشگاه‌ها عنوان فرهنگی ورزشی دارند، اما در عمل فعالیت‌های فرهنگی گاهی تحت تأثیر نتیجه‌گرایی قرار می‌گیرد.

وی افزود: انتشار محتوا‌های فرهنگی پیش از مسابقات و حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، از جمله اقداماتی است که به فرهنگی‌تر و خانوادگی‌تر شدن فضای فوتبال کمک کرده است، اما برای رسیدن به شرایط مطلوب، اقدامات بیشتری لازم است.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به ظرفیت فوتبال ساحلی کشور گفت: این رشته نیازمند حمایت و سرمایه‌گذاری بیشتری است و ایران با توجه به جایگاه خود در فوتبال ساحلی جهان، ظرفیت دستیابی به موفقیت‌های بیشتر را دارد.

در این مراسم از مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی و اعضای تیم خاتون بم و احمد یوسف‌زاده آزاده دوران دفاع مقدس ونویسنده کتاب آن بیست و سه نفر، و سلمان زادخوش و منصور شیخ‌حسینی و ضیغمی، دو آزاده دیگر دوران دفاع مقدس و از جمله قهرمانان کتاب «آن بیست و سه نفر» تجلیل شد.

استاندار کرمان هم با قدردانی از هیئت فوتبال استان برای توجه به رسالت فرهنگی ورزش، گفت: فوتبال کرمان با تعدد تیم‌های حاضر در رقابت‌های کشور و حضور بین‌المللی، از ظرفیت بالایی برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت برای تقویت فرهنگ در میان نسل جوان استفاده کرد.

وی همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت باشگاه‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی و تدوین راهبرد فرهنگی برای فعالیت‌های ورزشی تأکید کرد.

جهانشاهی رئیس هیئت فوتبال استان کرمان نیز با اشاره به فعالیت فوتبال حرفه‌ای در چندین شهر استان، کرمان را یکی از قطب‌های فوتبال کشور دانست و بر استفاده از دانش روز و توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی در فوتبال تأکید کرد.