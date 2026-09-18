به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، ۷۰ گروه جهادی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بروجن در ۱۰ روز همزمان بابرنامه‌های کنگره ملی شهدا در ۱۰۰ عرصه مختلف به مردم خدمت‌رسانی خواهند کرد.

این گروه‌ها در عرصه‌های عمرانی، محرومیت‌زدایی، فرهنگی و اجتماعی و سایر حوزه‌های خدمت‌رسانی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت خیرین، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌ها و مجموعه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

در این راستا، هزار بسته لوازم‌التحریر به ارزش هر بسته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با مشارکت خیرین، ادارات، سازمان‌ها، نهاد‌ها و نواحی صنعتی تهیه و برای توزیع میان دانش‌آموزان نیازمند آماده شده است.

فعالیت گروه‌های جهادی تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.