به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، صادق رضا فرهادی مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان آباده گفت: در تماس فوری و اعلام نیاز به امداد هوایی برای یک بیمار ۴۷ ساله با عارضه حاد قلبی در شهر ایزدخواست، گروه اورژانس هوایی به محل اعزام شدند و بیمار را پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان امام خمینی (ره) آباده انتقال دادند.

مسئول پایگاه اورژانس هوایی شهرستان آباده افزود: این پرواز نخستین فرود رسمی بالگرد اورژانس در سکوی فرود بالگرد جدید شهر ایزدخواست است که ساخت آن در مراحل پایانی قرار دارد.

خشایار روشن‌قیاس بیان کرد: ساخت این سکوی فرود بالگرد گامی موثر در افزایش ضریب امنیت سلامت و کاهش زمان طلایی امدادرسانی به بیماران و مصدومان منطقه است که به همت خیران شهر ایزدخواست اجرا شده است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.