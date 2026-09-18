کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، از جمله ایران، که بیشترین ذخایر اثبات شده و عناصر کمیاب معدنیِ جهان را در اختیار دارند، با برگزاری نشستی به میزبانی مسکو، راه‌های توسعه همکاری‌ها، بهره‌برداری پایدار و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه منابع زیرزمینی را بررسی کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، اجلاس بین‌المللی منابع زیرزمینی سازمان همکاری شانگهای با حضور مقامات ارشد حوزه معدن ۱۰ کشور عضو اصلی این سازمان، از جمله جمهوری اسلامی ایران و ۲ کشور ناظر، با هدف سرمایه‌گذاری مشترک، استفاده از فناوری‌های نوین در زمینه اکتشاف و استخراج، تبادل تجربیات و تعیین خط مشی همکاری‌ها در راستای توسعه و بهره‌برداری پایدار از منابع زیرزمینی در مسکو برگزار شد.

ابراهیم‌علی مولابیگی، معاون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی وزارت صمت که به نمایندگی از کشورمان در این نشست بین‌المللی شرکت کرده است، در نشست افتتاحیه اجلاس، با اشاره اینکه کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، بویژه ایران، روسیه، چین و هند، بیشترین ذخایر معدنی و عناصر کمیاب را در اختیار دارند، خواستار توسعه همکاری‌ها به منظور افزایش سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور‌های عضو شانگهای شد.

ابراهیم‌علی مولابیگی گفت: انتظار اصلی از نشست کشور‌های عضو شانگهای این است که به سمت و سوی پروژه محوری حرکت کنند و طرح‌هایی بین کشور‌های عضو تعریف و اجرا نمایند.

وی با بیان اینکه ایران از نظر دانشمندان و کارشناسان «بهشت زمین‌شناسی» نامگذاری شده است، افزود: از ۱۱۴ عنصر شناخته شده معدنی، بیش از ۸۰ عنصر در ایران وجود دارد.

مولابیگی افزود: با عملیات نیمه‌عمیق انجام شده، ذخایر اثبات شده و قطعی ایران در بخش معدن، بیش از ۶۰ میلیارد تن است که در بسیاری از این مواد معدنی، داراب رتبه جهانی هستیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون اکتشاف مطلوبی در ایران صورت نگرفته است افزود: عمق اکتشاف در ایران بیشتر از ۱۰ متر نیست، در حالیکه عمق متوسط در جهان حدود ۳۰۰ متر و در کشور‌هایی از جمله روسیه و چین، از عمق یک هزار تا دو هزار متری، استخراج انجام می‌شود.

معاون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی وزارت صمت با ارائه گزارشی از ظرفیت‌های عظیم معدنی در ایران گفت: با چنین ظرفیتی نباید سهم معدن از تولید ناخالص داخلی تنها ۲ درصد باشد، بلکه براساس برنامه‌ریزی انجام شده باید به ۱۳ درصد برسد.

در این نشست، چین و روسیه آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌ها و اجرای طرح‌های مشترک سرمایه‌گذاری بین کشور‌های عضو شانگهای تاکید کردند.

«سرگئی یوریویچ» مدیرعامل انجمن معدن‌کاران روسیه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه در چارچوب سازمان همکاری شانگهای، چند اقتصاد بزرگ از جمله چین، روسیه، هند و ایران وجود دارد افزود در این بین ایران و روسیه، از کشور‌های بسیار غنی، از نظر ذخایر و منابع معدنی هستند.

وی گفت: اجرای طرح‌های مشترک سرمایه‌گذاری در زمینه اکتشاف و استخراج بین دو کشور می‌تواند به اقتصاد دو کشور، بویژه در شرایط تحریمی، کمک شایان‌توجهی کند.

مدیرعامل انجمن معدن‌کاران روسیه با بیان اینکه در حال حاضر همکاری‌هایی بین ایران و روسیه وجود دارد، افزود: لازم است همکاری‌ها را چند برابر کنیم.