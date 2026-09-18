مهروموم سه واحد غیرمجاز تولید خوراک دام در شهرستان ساوه
در راستای صیانت از سلامت دام و ارتقای کیفیت نهادههای دامی، سه واحد تولید و عرضه خوراک دام که فاقد پروانه بهداشتی بودند، در شهرستان ساوه پلمپ شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ساوه با اشاره به برخورد قاطع با واحدهای متخلف، اعلام کرد که در پی پیگیریهای قضایی و نظارتی، سه واحد تولید و عرضه خوراک دام که بدون رعایت ضوابط و الزامات بهداشتی فعالیت میکردند، پلمپ شدند.
مهدی کلانتر قریشی هرندی، رئیس اداره دامپزشکی ساوه اظهار داشت: این واحدها بدون داشتن پروانه بهداشتی و در حالی که فعالیت آنها میتوانست سلامت دام و کیفیت محصولات تولیدی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، مشغول به تولید و عرضه نهاده بودند.
وی افزود: این واحدها پیش از این نیز با دریافت اخطار و تذکرات لازم مواجه شده بودند، اما با وجود هشدارها، به فعالیت غیرمجاز خود ادامه دادند.
رئیس اداره دامپزشکی ساوه در پایان تأکید کرد: نظارت بر واحدهای تولید، فرآوری و عرضه خوراک دام، طیور و آبزیان با هدف حمایت از فعالیت واحدهای مجاز و حفظ سلامت دام با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف در این حوزه، طبق قوانین موجود برخورد خواهد شد.