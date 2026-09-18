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برای تکمیل چرخه تشخیص و درمان سرطان، مرکز پت اسکن خیریه کمک کرمان آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون وزیر بهداشت، در مراسم افتتاح این طرح با تأکید بر ضرورت توسعه ظرفیتهای درمانی کشور اظهار کرد: با توجه به حضور متخصصان بزرگ در کشور باید در حوزه درمان ظرفیتسازی کنیم و درآمدهای حاصل از گردشگری سلامت را جایگزین بخشی از درآمدهای نفتی کنیم.
سجاد رضوی افزود: کرمان میتواند در حوزه پیشگیری و درمان سرطان به یک الگوی کشوری تبدیل شود.
رضوی با اشاره به هزینههای بالای درمان سرطان، بهرهگیری از ظرفیت خیران را ضروری دانست و گفت: باید از ظرفیت خیران استفاده کنیم تا مشکلات بیماران کاهش یابد.
معاون وزیر بهداشت همچنین تأکید کرد: هدف دولت این است که هیچ بیماری به دلیل مشکلات مالی از درمان محروم نماند.
محمدعلی طالبی، استاندار کرمان نیز در این مراسم با اشاره به نقش خیران در راهاندازی این مرکز گفت: خیران برای تأمین این دستگاه یکی از حلقههای مهم درمان بیماری سرطان هستند و با بهرهبرداری از آن، کرمان میتواند به یکی از مقاصد گردشگری سلامت تبدیل شود.
وی تأمین امکانات درمانی مورد نیاز مردم استان را از اولویتهای مسئولان برشمرد و افزود: باید با توسعه زیرساختهای درمانی، از اعزام بیماران به سایر استانها جلوگیری کنیم.
طالبی ادامه داد: با همکاری بنگاههای بزرگ اقتصادی و خیران میتوانیم کرمان را در ارائه خدمات درمانی و بهرهگیری از فناوریهای نوین به یک برند تبدیل کنیم.
استاندار کرمان همچنین از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل زیرساختهای خیریه این پروژه خبر داد و گفت: از همه ظرفیتها برای تقویت زیرساختهای سلامت در استان استفاده خواهیم کرد.
راهاندازی مرکز پتاسکن خیریه کمک کرمان، با فراهم کردن امکان تشخیص دقیقتر و دسترسی به خدمات پیشرفته تصویربرداری پزشکی، گامی در جهت توسعه زیرساختهای تشخیص و درمان سرطان در جنوبشرق کشور به شمار میرود.