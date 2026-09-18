در پی واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان در محور قم–اراک، دو نفر از سرنشینان این خودرو بر اثر این حادثه مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در پی دریافت گزارش تلفنی در ساعت ۲۲:۱۲ پنجشنبه مبنی بر وقوع حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی نیسان در مسیر قم به اراک (در مقابل شهرک صنعتی خیرآباد)، تیم‌های فوریت پزشکی به سرعت به محل اعزام شدند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، در این حادثه دو نفر مصدوم شدند که پس از رسیدن کارشناسان اورژانس به محل، اقدامات لازم برای مراقبت‌های اولیه انجام شد و مصدومین به‌صورت سرپایی در محل مداوا و از محل حادثه ترخیص شدند.