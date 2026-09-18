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مردم شهرستان فیروزکوه در شب دویست و یکمین تجمعهای مردمی، با پیوندی ناگسستنی میان وفاداری به رهبر شهید و حمایت از نیروهای مسلح، یک بار دیگر بر تداوم مسیر میدانداری و ایستادگی در برابر توطئهها تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی شهرستان فیروزکوه بار دیگر در شب دویست و یکم، با حضوری پرشور در میدان شهر، اراده خود را برای ایستادگی در مسیر رهبری شهید به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این تجمع مردمی، تداوم حضورشان در طی بیش از ۲۰۰ شب گذشته را گواه بصیرت مردم فیروزکوه در برابر تهدیدات دانستند. حاضران در این قرار شبانه، حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح را در شرایط کنونی، ضامن ثبات و امنیت ملی توصیف کرده و تأکید کردند که در سایه وحدت با پاسداران وطن، هرگونه توطئه دشمنان را با شکست مواجه خواهند ساخت.