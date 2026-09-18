معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: هرسین یک شهر کلیدی در مسیر اتصال استان کرمانشاه به جنوب ایران محسوب می‌شود و نقشی مهم و تحول آفرین در توسعه‌ کلان استان کرمانشاه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست بررسی و پیگیری طرح های عمرانی، زیرساختی و توسعه‌ای شهرستان هرسین به جایگاه مهم شهرستان هرسین در توسعه کلان استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از صنایع مهم و بزرگ استان در حوزه هایی همچون آهن و فولاد، پتروشیمی، نساجی، قند، شیر و لبنیات در هرسین واقع شده است و این شهرستان نقش مهمی در تولید و اشتغال استان ایفا می کند.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه افزود: هرسین یک شهر کلیدی در مسیر اتصال استان کرمانشاه به بندرامام (ره) و جنوب ایران است و از نقشی مهم و تحول آفرین در توسعه‌ کلان استان کرمانشاه برخوردار است.

نجفی همچنین به پیشرفت های صورت گرفته در طرح ۶۸۶ واحدی نهضت ملی مسکن هرسین اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته گره گشایی های مناسبی برای حل مشکلات این مجموعه و شتاب گرفتن روند اجرایی آن انجام شده و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید همزمان شبکه آب شرب، شبکه فاضلاب و گاز را شروع کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش تامبن آب شرب پایدار شهر هرسین را یکی از مهم‌ترین طرحهای زیرساختی و توسعه ای این شهرستان توصیف کرد و گفت: با پیگیری های نماینده شرق استان در دیدار با دکتر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور و همچنین پیگیری مدیریت ارشد استان از طریق دکتر پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، گام‌های بسیار خوبی برای دریافت مجوز ماده ۲۳ طرح برداشته شده و موضوع گنجاندن طرح تامین آب شرب پایدار شهر هرسین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ در دست پیگیری و اقدام است.

معاون عمرانی استاندار افزود: موضوع تخصیص آب سد بیستون نیز در حال پیگیری است که اجرای این سد به رفع تنش آبی شرق استان و کاهش برداشت از آب زیرزمینی بسیار کمک کند.

وی گفت: طرح های مختلفی مانند احداث چاه و احداث مخزن آب برای تامین آب شرب روستایی در حال انجام است و با توجه به اهمیت موضوع باید تلاش شود تا قبل از تابستان سال آینده به اتمام برسد.

نجفی در ادامه به طرحهای مهم حوزه راه اشاره کرد و گفت: هرسین در مسیر مسیر بزرگراهی بازرگان به بندر امام واقع شده است و تکمیل این بزرگراه نقش مهمی در توسعه هرسین و استان کرمانشاه دارد.

وی گفت: تکمیل کریدور بزرگراهی بازرگان _ بندر امام بر عهده شرکت زیرساخت از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی است‌‌ و بخشی از این کریدور در استان کرمانشاه واقع شده است.

نجفی با بیان اینکه مطالعات طرح احداث تقاطع غیرهمسطح سه‌راهی هرسین به اتمام رسیده و پیمانکار طرح انتخاب شده است گفت: مطالعات احداث ۱۴ کیلومتر از بزرگراه هرسین نورآباد نیز انجام شده و مردم انتظار دارند شرکت زیرساخت به عنوان زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع‌تر عملیات اجرایی این طرحهای بسیار مهم و تحول‌آفرین را آغاز کند.