پخش زنده
امروز: -
کشاورز نمونه کشوری در بخش باجگیران قوچان با بهرهگیری از بذرهای زودرس و روشهای نوین کشت، از هر هکتار حدود ۱۰۰ تن محصول برداشت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قوچان گفت: امسال بیش از هزار هکتار از اراضی شهرستان به کشت گوجهفرنگی اختصاص یافته و متوسط عملکرد این محصول حدود ۶۵ تن در هکتار برآورد میشود.
حبیبالله مقتدر افزود: توسعه کشاورزی نوین، آموزش بهرهبرداران و استفاده از ظرفیت کارشناسان میتواند زمینه افزایش بهرهوری، تولید اقتصادی و توسعه کشاورزی صادراتمحور در بخش باجگیران را فراهم کند.
وی ادامه داد: در منطقه سردسیر باجگیران شهرستان قوچان، استفاده از روشهای نوین کشت، برداشت محصول گوجهفرنگی را به تجربهای موفق برای کشاورزان تبدیل کرده است.
وی بیان کرد: صفرپور،کشاورز نمونه کشوری، با کشت هشت هکتار گوجهفرنگی و استفاده از بذرهای زودرس، مالچ و پوشش پلاستیکی، عملکرد تولید را به حدود ۱۰۰ تن در هکتار رسانده است استفاده از این روشها موجب رشد سریعتر بوتهها، زودرس شدن محصول و کاهش آسیب ناشی از سرما شده است.
دهیار روستای شارک نیز گفت: اشتغال برای اهالی منطقه در زمان برداشت روزانه حدود ۷۰ نفر در فرآیند برداشت این محصول مشغول به کار هستند.