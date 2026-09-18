مردم ولایتمدار شهرستان دماوند در دویست و یکمین شب از حضور مستمر خود در میادین، با تأکید بر تداوم راه رهبر شهید انقلاب اسلامی، عزم خود را برای ایستادگی و وفاداری به آرمان‌های ایشان به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی شهرستان دماوند در شب دویست و یکم از تجمعات مردمی در پی شهادت رهبر انقلاب، بار دیگر با حضور پرشور در میدان شهر، بر تزلزل‌ناپذیری پیمان خود تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این قرار شبانه، تداوم حضورشان را در طی بیش از ۲۰۰ شب گذشته، نمادی از وفاداری به مقام شهادت و استمرار مسیر میدان‌داری دانستند. حاضران در این تجمع با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در شرایط حساس کنونی، اعلام کردند که مسیر رهبری شهید، چراغ راه آنها در مقابله با توطئه‌های دشمن و صیانت از استقلال کشور خواهد بود.