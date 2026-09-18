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مردم شهرستان ری در دویست و یکمین شب از حضور مستمر در میدان شهر ری، با پیامی جامع از وحدت، اعلام کردند که چه در میدان و چه در جبهه قلم، فکر و هنر، همگی در مسیر جانفدایی برای ایران همقدم و همسرایند هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اهالی شهرستان ری بار دیگر در شب دویست و یکم، با حضوری پرشور در میدان شهر ری، اراده خود را برای ایستادگی در برابر دشمنان به نمایش گذاشتند.
شرکتکنندگان در این تجمع با اشاره به تداوم حضورشان در طی بیش از ۲۰۰ شب گذشته، تأکید کردند که مفهوم جانفدایی برای ایران، تنها منحصر به حضور در میادین نیست؛ بلکه هر کسی که با قلم، فکر و هنر خود در جبهه مقابله با دشمن میجنگد، در حقیقت در مسیر جانفدایی برای میهن گام برمیدارد.