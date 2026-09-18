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مردم بصیر شهرستان اسلامشهر، شهر حافظان قرآن، در دویست و یکمین شب از حضور مستمر در اجتماعات شبانه، بار دیگر بر ضرورت وحدت ملی و حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح در برابر تهدیدات دشمن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان اسلامشهر در دویست و یکمین شب از اجتماعات شبانه خود، بر لزوم تقویت انسجام ملی و ایستادگی در برابر توطئههای دشمن تأکید کردند.
حاضران در این تجمع که در شهر حافظان قرآن برگزار شد، حمایت همهجانبه از نیروهای مسلح را در شرایط کنونی ضروری دانستند. این تجمعات مستمر که بیش از ۲۰۱ شب است ادامه دارد، نشاندهنده اراده مردم اسلامشهر در حمایت از ارزشهای انقلاب اسلامی است.