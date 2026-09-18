پایان موفقیتآمیز عملیات نجات در ارتفاعات اردکان
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان یزد از پایان موفقیتآمیز عملیات سهساعته تیمهای امدادی این جمعیت برای نجات فردی خبر داد که در ارتفاعات صعبالعبور چکچک خرانق شهرستان اردکان گرفتار شده بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد
و بنا بر اعلام روابط عمومی جمعیت هلالاحمر استان یزد، معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان یزد گفت: در ساعت ۱۰:۱۰ صبح ۲۶ام شهریورماه تماسی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان مبنی بر گیر افتادن شخصی در ارتفاعات چکچک خرانق شهرستان اردکان حاصل شد و بلافاصله اعضای تیم واکنش سریع استان یزد با تجهیزات تخصصی و خودروی عملیاتی هایلوکس به محل حادثه اعزام شدند.
سیدعلی طباطباییفر ادامه داد: تیمهای تخصصی با تکیه بر مهارتهای کوهنوردی و امداد در ارتفاع، مسیر صعبالعبور و «دستبهسنگ» را صعود کردند و پس از دسترسی به فرد گرفتار در دیوارههای مرتفع با ایجاد کارگاههای ایمنی و حمایتهای فنی، عملیات انتقال وی را آغاز کردند.
وی با اشاره به پایان موفقیتآمیز این عملیات در مدت سه ساعت، تصریح کرد: با تلاش خستگیناپذیر نجاتگران فرد حادثهدیده بدون آسیبدیدگی جدی از ارتفاعات پایین آورده و به منطقه امن منتقل شد.
طباطباییفر همچنین یادآور شد: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلالاحمر با شماره تلفن اضطراری ۱۱۲ (ندای امداد) به صورت شبانهروزی آماده دریافت گزارش حوادث و اعزام تیمهای متخصص به یاری هموطنان عزیز است.