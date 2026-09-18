به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان یزد، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان یزد گفت: در ساعت ۱۰:۱۰ صبح ۲۶ام شهریورماه تماسی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) استان مبنی بر گیر افتادن شخصی در ارتفاعات چک‌چک خرانق شهرستان اردکان حاصل شد و بلافاصله اعضای تیم واکنش سریع استان یزد با تجهیزات تخصصی و خودروی عملیاتی هایلوکس به محل حادثه اعزام شدند.

سیدعلی طباطبایی‌فر ادامه داد: تیم‌های تخصصی با تکیه بر مهارت‌های کوهنوردی و امداد در ارتفاع، مسیر صعب‌العبور و «دست‌به‌سنگ» را صعود کردند و پس از دسترسی به فرد گرفتار در دیواره‌های مرتفع با ایجاد کارگاه‌های ایمنی و حمایت‌های فنی، عملیات انتقال وی را آغاز کردند.

وی با اشاره به پایان موفقیت‌آمیز این عملیات در مدت سه ساعت، تصریح کرد: با تلاش خستگی‌ناپذیر نجاتگران فرد حادثه‌دیده بدون آسیب‌دیدگی جدی از ارتفاعات پایین آورده و به منطقه امن منتقل شد.

طباطبایی‌فر همچنین یادآور شد: مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر با شماره تلفن اضطراری ۱۱۲ (ندای امداد) به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش حوادث و اعزام تیم‌های متخصص به یاری هموطنان عزیز است.