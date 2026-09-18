اهالی دیار کریمان در دویست و یکمین تجمع شبانه خود، با تأکید بر استقامت در مسیر میدان‌داری، پویش «جان‌فدایی» را راهکاری برای همبستگی ملی در شرایط کنونی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان رباط کریم در دویست و یکمین قرار شبانه خود، بار دیگر بر تداوم حضور فعال در خیابان‌ها و میادین تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع پرشکوه، پویش «جان‌فدایی» را پویشی «بدون صف» توصیف کردند و خاطرنشان ساختند که هر ایرانی، فارغ از شغل، پیشه و جایگاه اجتماعی، می‌تواند در شرایط حساس کنونی با روحیه ایثار و همدلی، در این مسیر گام بردارد. این تجمع نشان‌دهنده اراده تزلزل‌ناپذیر مردم رباط کریم در حمایت از ارزش‌های انقلاب و همبستگی با آرمان‌های ملی است.