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رزمایش ۳۱۳هزار نفری جانفدایان ایران با حضور مردم جانفدای ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رزمایش ۳۱۳هزار نفری جانفدایان ایران از ابتدای صبح امروز (جمعه) با حضور مردم جانفدای ایران برگزار شد.
این مراسم قرار بود در تهران از ساعت ۸ صبح آغاز شود، اما جان فدایان ایران، ساعاتی پیش از آغاز رسمی مراسم، حد فاصل میدان امام حسین (ع) تا میدان انقلاب، در مسیر برگزاری رزمایش حاضر شدند.
از جمعیت ۳۱ میلیون نفری ثبت نام کننده جانفدای ایران ۳۲ درصد خانم و ۶۸ درصد آقا هستند.
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جانفدایان؛ کابوس دشمنان
حجت الاسلام و المسلمین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: جانفدایان امروز کابوس دشمنان این آب و خاک هستند و نماد گردانهای مقاومت ملی و پیشرفت این کشورند.
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حضور رئیسجمهور در رزمایش جانفدایان ایران
مسعود پزشکیان رئیسجمهور صبح امروز جمعه در رزمایش جانفدایان ایران که با حضور گسترده مردم در حال برگزاری است، حضور یافت و از جلوههای باشکوه همبستگی، انسجام و وفاداری ملی شرکتکنندگان تجلیل کرد.
رئیسجمهور در این اجتماع مردمی، حضور گسترده اقشار مختلف مردم را نمادی روشن از پیوند عمیق ملت با ایران و اراده جمعی برای صیانت از عزت، استقلال، تمامیت ارضی و اقتدار کشور دانست و از حضور مسئولانه و آگاهانه مردم در این رزمایش قدردانی کرد.
پزشکیان با تجلیل از حاضران در رزمایش «جانفدایان ایران»، حضور مردم را جلوهای از مسئولیتپذیری ملی و تعلق خاطر آنان به سرزمین ایران توصیف و تصریح کرد که ایران متعلق به همه ایرانیان است و حفظ عزت و سربلندی آن، نیازمند وحدت، همدلی و مشارکت همگانی است.
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