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تجمع شب دویست و یکم مردم شهرستان قرچک با حضور پرشور مردم خونخواه رهبر شهید امت، در میدان امام خمینی (ره) برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم غیرتمند شهرستان قرچک در این شب، بار دیگر با حضور گسترده در میدان امام خمینی، بر استقامت و همدلی خود در مسیر میدانداری تأکید کردند.
یکی از محورهای برجسته این تجمع، نمایش موشک «ذوالفقار» توسط نیروهای هوافضا بود که با استقبال گسترده و شور و اشتیاق شرکتکنندگان همراه شد. این حضور مستمر و نمایش نمادهای قدرت دفاعی، پیامی روشن از بصیرت مردم قرچک و حمایت بیقید و شرط آنها از راه رهبری شهید امت و تداوم مسیر مقاومت است.