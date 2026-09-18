به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم غیرتمند شهرستان قرچک در این شب، بار دیگر با حضور گسترده در میدان امام خمینی، بر استقامت و همدلی خود در مسیر میدان‌داری تأکید کردند.

یکی از محور‌های برجسته این تجمع، نمایش موشک «ذوالفقار» توسط نیرو‌های هوافضا بود که با استقبال گسترده و شور و اشتیاق شرکت‌کنندگان همراه شد. این حضور مستمر و نمایش نماد‌های قدرت دفاعی، پیامی روشن از بصیرت مردم قرچک و حمایت بی‌قید و شرط آنها از راه رهبری شهید امت و تداوم مسیر مقاومت است.