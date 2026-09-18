گروه‌های جهادی بانوان اصفهانی با هدف تقویت روحیه و تأمین نیازهای رزمندگان خط مقدم در مقابله با دشمن صهیونیستی-آمریکایی، ۴۰۰ بسته حمایتی را به جبهه‌های نبرد ارسال کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بانوان اصفهانی با الگوبرداری از نقش پیشرو خود در دوران دفاع مقدس، بار دیگر برای حمایت از رزمندگان جبهه حق به میدان آمده‌اند.

این بانوان که پیش‌تر در دوران جنگ تحمیلی با تأمین پوشاک و غذای رزمندگان شناخته می‌شدند، اکنون در مقابله با تهدیدات دشمن صهیونیستی-آمریکایی، حضور فعال یافته‌اند.

‌به گفته مسئول گروه جهادی، این بانوان با شناسایی نیازهای رزمندگان مستقر در جنوب، اقدام به جمع‌آوری و ارسال ۴۰۰ بسته شامل اقلام ضروری پوشاکی، خوراکی و فرهنگی نموده‌اند.

در این بسته‌ها، نامه‌ها و دلنوشته‌های مردم اصفهان نیز گنجانده شده است تا پیوند عاطفی میان مردم و رزمندگان خط مقدم تقویت شود.

‌این فعالیت‌ها در چارچوب برنامه‌های حمایتی بانوان اصفهانی صورت می‌گیرد که متعهد به حضور در هر نقطه از میهن برای پشتیبانی از جبهه حق علیه باطل هستند.